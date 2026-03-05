Haberler

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kayıtdışı alkol ve ruhsatsız silah bulunduran 2 şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekipler, evde yapılan aramalarda birçok kaçak malzeme ele geçirdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettikleri faturasız kaçak alkol ve ruhsatsız av tüfeği bulundurdukları bilgisine ulaşıldı.

Jandarma, 2 şüphelinin evinde yaptığı aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 55 av tüfeği fişeği, 9 kurusıkı tabanca mermisi, 2 dedektör, 9 şişe faturasız kaçak alkol ve 10 litre faturasız alkol ele geçirdi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna muhalefet" ve "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
