Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, jandarma tarafından yapılan 'Anadolu Mirası Operasyonu' kapsamında kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında jeneratör, hilti ve el yapımı patlayıcı maddeler bulunuyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında yapılan çalışma sonucunda, 2 şüphelinin ilçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma düzenlediği operasyonda 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 jeneratör, 1 akü, 1 hilti, 1 dedektör, 7 el yapımı patlayıcı madde ve 3 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
