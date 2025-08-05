Eskişehir'de İş Makinesi Kazası: 2 Yaralı

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Eskişehir'de bir iş makinesinin park halindeki 5 araca çarparak 2 kişiyi yaraladığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de iş makinesinin park halindeki 5 otomobile çarptığı kazada, M.E. (30) ve O.Y. (25) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında 2 otomobil hasarlı kaza yaptı. Otomobilin sürücüleri, araçlarını yol kenarına park ederek resmi işlemleri yapmaya başladı. Bu sırada sokağa gelen İ.K.'nin kontrolünü yitirdiği iş makinesi, park halindeki 5 araç ile 2 yayaya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören M.E.'nin kafa travması yaşadığı öğrenilirken, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan O.Y.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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