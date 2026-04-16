Eskişehir'de inşaattan düşen işçi öldü

Eskişehir'de inşaattan düşen işçi öldü
Eskişehir'de bir inşaatta asansör boşluğundan düşen Mahmut Bozan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'de 6 katlı inşaatın asansör boşluğundan düşen Mahmut Bozan (48), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.15 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi üzerinde meydana geldi. Yapımı süren 6 katlı inşaatta sıva ustası olarak çalışan Mahmut Bozan, asansör boşluğunda çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Bozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bozan'ın cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
