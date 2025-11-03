Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

İl güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular ele alındı.

Toplantıda, kurum yöneticileri görev alanları kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunum yaptı.