Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği ve göç müdürlüğü çalışmalarına dair güncel durumlar değerlendirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular ele alındı.
Toplantıda, kurum yöneticileri görev alanları kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunum yaptı.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel