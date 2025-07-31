Eskişehir'de İçki Sonrası Fenalaşma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de İçki Sonrası Fenalaşma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Porsuk Çayı kenarında içki içen Burak Can Erikgenoğlu, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, arkadaşı Hasan Hüseyin Kızılarslan'ın durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı kenarında içki içtikten sonra fenalaşan Burak Can Erikgenoğlu (32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, durumu ağır olan arkadaşı Hasan Hüseyin Kızılarslan (38) ise tedaviye alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi'nde, Porsuk Çayı kenarında içki içen Burak Can Burak Can Erikgenoğlu ile Hasan Hüseyin Kızılarslan fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burak Can Erikgenoğlu'nun kalbinin durduğu, Hasan Hüseyin Kızılarslan'ın durumunun ise ciddi olduğu belirlendi. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erikgenoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Hüseyin Kızılarslan'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı

Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor

Mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami 700 km hızla ilerliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.