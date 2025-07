Eskişehir'de İçki Sonrası Fenalaşma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı kenarında içki içtikten sonra fenalaşan Burak Can Erikgenoğlu (32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, durumu ağır olan arkadaşı Hasan Hüseyin Kızılarslan (38) ise tedaviye alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi'nde, Porsuk Çayı kenarında içki içen Burak Can Burak Can Erikgenoğlu ile Hasan Hüseyin Kızılarslan fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burak Can Erikgenoğlu'nun kalbinin durduğu, Hasan Hüseyin Kızılarslan'ın durumunun ise ciddi olduğu belirlendi. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erikgenoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Hüseyin Kızılarslan'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.