Eskişehir'de firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri, hırsızlık suçundan 15 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan H.A.Ç'yi gözaltına aldı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, hırsızlık suçundan 15 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında hırsızlık suçundan 15 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan H.A.Ç, gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
