Eskişehir'de firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı
Eskişehir'de polis ekipleri, hırsızlık suçundan 15 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan H.A.Ç'yi gözaltına aldı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, hırsızlık suçundan 15 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında hırsızlık suçundan 15 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan H.A.Ç, gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner