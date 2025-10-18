Eskişehir'de Hatboyu Bölgesinde Emniyet Denetimleri Artırıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hatboyu bölgesinde denetimlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler ile yunus ve narkotik birimleri koordineli şekilde hat boyu çevresinde gündüz ve gece saatlerinde uygulama yapıyor.

Ekipler günün farklı saatlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren kişilere ceza uygulayıp bölgeden uzaklaştırıyor.