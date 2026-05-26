Hamamda bayılan 12 yaşındaki çocuk hastanede öldü

ESKİŞEHİR'de ailesiyle birlikte gittiği hamamda fenalaşan Afganistan uyruklu Javid Soltani (12) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Eskişehir'de oturan 7 kişilik Afganistan uyruklu aile, Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir hamama gitti. Ailenin oğlu Javid Soltani, bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Soltani, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Javid Soltani, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

