Haberler

Hamamda bayılan 12 yaşındaki çocuk hastanede öldü

Hamamda bayılan 12 yaşındaki çocuk hastanede öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de ailesiyle hamama giden 12 yaşındaki Afganistan uyruklu Javid Soltani fenalaştı, hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de ailesiyle birlikte gittiği hamamda fenalaşan Afganistan uyruklu Javid Soltani (12) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Eskişehir'de oturan 7 kişilik Afganistan uyruklu aile, Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir hamama gitti. Ailenin oğlu Javid Soltani, bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Soltani, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Javid Soltani, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

VakıfBank'ta bir devir sona erdi

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesinde sıcak hava alarmı! Şimdiden 7 kişi hayatını kaybetti
AK Parti 'af' tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok

AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu
ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

Tarihe geçen güzellik kraliçesi kırmızı araçla halkı selamladı
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne

Şafak vakti gözaltına alınan başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti