Eskişehir'de Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısında, ilin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Vali Aksoy, kişilere karşı işlenen suçlarda azalma olduğunu ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğünü açıkladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, kentte huzur ve güvenliğe yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Vali Aksoy, kentin güvenliği için çalışmaların özenle sürdürüldüğünü söyledi.

Aksoy, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta geçen yıla göre yüzde 10,1 azalış olduğunu belirterek, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise geçen seneye oranla yüzde 21'lik azalış gerçekleştiğine dikkati çekti.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için jandarma ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü vurgulayan Aksoy, 2011 yılında kayıp olan şahsın kardeşi tarafından öldürüldüğü ve evin bahçesinin bir bölümüne defnedildiğini jandarmanın ortaya çıkardığını söyledi.

Vali Aksoy, asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma birimlerinin yoğun gayret gösterdiğinin altını çizerek, "Hapis cezasıyla aranan 107 kişi yakalanmıştır. Hakkında ifadeleri alınması gereken 348 kişinin de ifadesi alınarak işlemleri tamamlanmıştır. Hapis cezasıyla aranan 107 kişiye baktığımızda, bunların 74'ü 0-5 yıl, 24'ü 5-10 yıl arasında ve 9'u da 10 yıl ve üzeri olmak üzere hapis cezasıyla aranan şahıslar yakalanarak cezaevine gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Trafik konusunun üzerinde hassasiyetle durduklarını bildiren Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekim ayına baktığımızda maalesef 2 ölümlü kazamız meydana gelmiştir. 117 bin 381 araç denetlenmiştir, 41 bin 467 araca işlem yapılmıştır ve bin 260 araç trafikten men edilmiştir. Bu yıl ekim ayı içerisinde de 542 kazamız meydana gelmiştir. Ticari taksilerin denetimleri, okul servislerinin denetimleri de devam etmiştir. Hukuka aykırı görülen hem taksilere hem de servislere işlemler yapılmıştır."

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
