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Eskişehir'de Gümrük Kaçağı Lastik Operasyonu

Eskişehir'de Gümrük Kaçağı Lastik Operasyonu
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Eskişehir'de polis, düzenlediği operasyonda 54 adet gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli de yakalandı ve gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis düzenlediği operasyonda 54 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polisin belirlediği adrese düzenlendiği operasyonda 54 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirilirken, bir şüpheli de yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Güncel
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