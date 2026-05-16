Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Eskişehir Tepebaşı'nda polis ekiplerince yapılan denetimlerde 298 kişinin kimliği kontrol edildi, 114 araç denetlendi ve 8 araca 226 bin 483 lira ceza kesildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.
Asayiş ve trafik şube müdürlüklerine bağlı 22 ekip ve 61 polis memurunun görev aldığı denetimlerde, 298 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.
Trafik denetimlerinde, 114 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 8 araca toplam 226 bin 483 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner