Eskişehir'de genç çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler'den evlilik öncesi eğitim verildi

Eskişehir'de genç çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler'den evlilik öncesi eğitim verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanmaya hak kazanan genç çiftlere Evlilik Öncesi Eğitim Programı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce verilen eğitimde aile hayatı, sağlıklı ilişkiler ve sorunlarla başa çıkma bilgileri paylaşıldı.
Eskişehir'de, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanmaya hak kazanan genç çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" gerçekleştirildi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen programda, evlilik hazırlığındaki genç çiftlere aile hayatına ilişkin çeşitli konularda eğitim verildi.
Program kapsamında çiftlerin evlilik sürecine hazırlanmasına, sağlıklı aile ilişkileri kurmalarına ve karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.