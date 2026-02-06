Haberler

Eskişehir'de gazeteciye saldırıya 7 gözaltı

Eskişehir'de yerel gazete yazı işleri müdürü Hakkı Sağlam'a yönelik darp olayıyla ilgili açılan soruşturmada, 7 şüpheliden 2'si 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de yerel gazetenin yazı işleri müdürü olan Hakkı Sağlam'ın darbedilmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden İ.P, O.T., S.P., C.K. ve İ.Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, E.Y. ve K.K. 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
