Eskişehir'de gazeteciye saldırıya 7 gözaltı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de yerel gazetenin yazı işleri müdürü olan Hakkı Sağlam'ın darbedilmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden İ.P, O.T., S.P., C.K. ve İ.Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, E.Y. ve K.K. 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.