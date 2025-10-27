Eskişehir'de Firari Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli olarak değerlendirilen A.A'nın bulunduğu tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında A.A'nın "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" 2 aranması kaydının olduğu tespit edildi.

Toplamda 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis ve 25 bin lira para cezası olduğunu belirlenen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.