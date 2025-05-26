Eskişehir'de Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Açıldı

Eskişehir'de Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Büyükdere Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 24 derslikli okulun açılışında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, eğitimin en çok önem verdikleri alanların başında geldiğini söyledi.

Çocukların en iyi şekilde yetiştirilmeleri ve geleceğe hazırlanması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Eğitimin en önemli unsurlarından birisi de tabii ki öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ama bu eğitim ve öğretimin verildiği, okullarımızın fiziki mekanları da oldukça önemli. Fiziki mekanların iyileştirilmesi konusunda ilimizde çok sayıda yeni okul yapımıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızın daha iyi bir fiziki ortamda eğitim görmeleri hususunda bu alanda çalışmalarımızı bundan sonra da büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."

Okulun ilk açıldığı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının arazisi üzerindeki bir binada eğitime başladığına değinen Aksoy, "Fiziki olarak bu okul tamamlandığında kendi binasına kavuştu ve burada eğitim vermeye devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüyle görüşerek İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze kazandırdık. Orada da önümüzdeki süreçte mevcut bina yıkılıp yerine yeni bir bina yapılmak suretiyle bir okul daha eğitime kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde hazırlanması adına yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da açılışı yapılan okul binasında bilişim teknolojileri ve fen laboratuvarları, rehberlik servisi, kütüphane, destek eğitim odası, çok amaçlı salon, beden eğitim salonu, kız ve erkek mescidi, İngilizce dil odası ve kantin bulunduğunu ifade etti.

Son 2 yıl içerisinde şehirde toplam 23 okul ile 403 dersi kazandırıldığını vurgulayan Aydın, "Şu anda ise 12 ayrı okul inşaatımızda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu inşaatlar bittiği zaman, 144 derslik daha ilimize kazandırılmış olunacaktır." dedi.

Öğrencilerin gösterisinin ardından İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edilmesinin ardından Vali Aksoy ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek okulu gezdi. 528 öğrenci, 48 öğretmen ve 8 destek personeliyle eğitim hizmeti sunulacak okulda ayrıca LGS koordinatörlüğü, bahçe ve futbol sahası yer alıyor.

Açılış törenine, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Metin Ünlü, Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar, öğretmenler, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.