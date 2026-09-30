Eskişehir'de evde sağlık hizmetlerinin temmuz verileri toplantıda değerlendirildi

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Eskişehir'de Evde Sağlık Hizmetleri'nin 2026 yılı temmuz ayına ilişkin çalışmalarının değerlendirildiği koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yapıldı.

Toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı ile ilgili sağlık tesislerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Evde Sağlık Hizmetleri'nin temmuz ayına ait verileri değerlendirilerek hizmetlerin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

Vatandaşlara sunulan Evde Sağlık Hizmetleri'nin daha etkin ve koordineli yürütülmesine yönelik değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA