Eskişehir'de Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Eskişehir'de ehliyetsiz sürücü Öykü Şahin'in kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR'de ehliyetsiz sürücü Öykü Şahin'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şahin hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kızılinler Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz olan Öykü Şahin yönetimindeki 26 AIC 470 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp, takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Öykü Şahin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, araçtan fırlayan yolcular A.S. (13), A.D. (13), E.K. (28) ve araç sahibi olduğu belirtilen H.D. (37) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Öykü Şahin'in cenazesi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
