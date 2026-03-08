Haberler

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandıran E.Y. tutuklandı. Şüphelinin dolandırıcılık olayları sonucu yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyası ile 500 avro alındığı ve başka bir vatandaşı da 411 bin 500 lira dolandırdığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendisini polis olarak tanıtarak 2 farklı dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, şüpheli E.Y'nin telefonla aradığı bir vatandaşa kendisini emniyet mensubu olarak tanıtıp yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyası ile 500 avroyu aldığını belirledi.

Aynı şüphelinin başka bir vatandaşı da benzer yöntemle 411 bin 500 lira dolandırdığı tespit edildi.

Şüpheli E.Y'nin evine düzenlenen operasyonda 1200 avro ve 33 bin 940 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
