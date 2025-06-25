Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, bir kişiyi telefonla arayarak 114 bin lira dolandırdığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonda kendisini banka temsilcisi olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığını belirten mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 114 bin lira tutarındaki dolandırıcılıkla ilgili 5 şüpheliyi İstanbul'da yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.