Eskişehir'de mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde gezi sırasında düşen çantalarını almak için dik yamaca çıkan 15 ve 16 yaşındaki 2 kişi mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin kurduğu istasyon sistemiyle kurtarılan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, dik yamaçta mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Çarşı Mahallesi, Yumurta Pazarı mağaralar mevkisinde geziye çıkan 5 kişilik arkadaş grubundaki 15 ve 16 yaşındaki 2 kişi, düşen çantalarını almak için dik yamaçtaki mağaralar bölgesine gitti.

Bir süre sonra bulundukları noktada mahsur kalan ve kendi imkanlarıyla inemeyen gençlerin arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İnönü İlçe Emniyet Amirliği, İnönü İtfaiyesi ile Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD bünyesindeki 3 kişilik Doğada Arama Kurtarma (DAK) nöbetçi ekibi ile itfaiye personeli, sarp ve kayalık arazide gençlerin bulunduğu noktaya ulaştı.

Kurulan istasyon sistemiyle bulundukları kayalıklardan indirilen 2 kişi, sağlık kontrolleri için olay yerinde bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

