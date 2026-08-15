Eskişehir'de İş Arama Becerileri Semineri Düzenlendi
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş ve meslek danışmanlarınca iş arama becerilerini geliştirmeye yönelik bir seminer verildi. Seminerde, iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler, etkili CV hazırlama ve iş bulma kanallarının etkin kullanımı konuları ele alındı; katılımcıların iş arama ve yerleşme süreçlerinde daha etkin olmaları hedeflendi.
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, iş arama becerilerinin geliştirilmesine yönelik seminer düzenlendi.
Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş ve meslek danışmanlarınca verilen seminerde, iş arayanların istihdam süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri beceriler ele alındı.
Seminerde katılımcılara iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, etkili özgeçmiş (CV) hazırlama ve iş bulma kanallarının etkin kullanımı hakkında bilgi verildi.
Eğitimle, katılımcıların iş arama ve işe yerleşme süreçlerinde daha etkin rol almalarına katkı sağlanması amaçlandı.