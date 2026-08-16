Haberler

Eskişehir'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Eskişehir'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde tek katlı bir evin atölye kısmında çıkan yangın, tarımsal alanda bulunan tankerdeki 2 ton mazota sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gümüşkonak Mahallesi Avşar Yaylasında Gürbüz A'ya ait evin atölye olarak kullanılan kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, tarımsal alanda kullanması amacıyla bölgede bulunan bir tankerdeki 2 ton mazota sıçradı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Fenerbahçe formalı çocuğa tribünde müdahale etmişti! Tribün zorbasına gözaltı kararı

Türkiye'nin tepki gösterdiği görüntüler sonrası harekete geçildi
İtalyan profesör Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu! Şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı

İtalyan profesörün sır ölümü! Beyoğlu'ndaki evinde bulundu
Pazar planları suya düştü! Yurt genelinde sağanak uyarısı

Pazar planları suya düştü! Yurt genelinde sağanak uyarısı
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...

Türkiye gündemine oturan görüntü! Videodaki kadından olay sözler
Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek

Altında yeni dönem başladı! Artık bu şekilde satılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı