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Eskişehir'de Ceza İnfaz Kurumlarında Eğitim Faaliyetleri Değerlendirildi

Eskişehir'de Ceza İnfaz Kurumlarında Eğitim Faaliyetleri Değerlendirildi
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla düzenlediği eğitim faaliyetlerini değerlendirmek üzere Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Hükümlülerin eğitim talepleri ve bu süreçte ortaya çıkan sorunlar ele alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kentteki ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere yönelik verilen eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kurul tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen dördüncü toplantıda, önceki dönemde alınan kararların görüşüldüğü, eğitim süreçlerinde ortaya çıkan sorunların ele alındığı belirtildi.

Toplantıda, ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin topluma kazandırılması, suç işleme oranlarının azaltılması ve sorumluluk duygusuna sahip bireyler olarak yaşamlarına devam etmeleri için yapılacak eğitim çalışmalarına dair değerlendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir'deki dört ceza infaz kurumu ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yaklaşık 6 bin hükümlünün eğitim faaliyetlerini yürüten görevlilere teşekkür etti.

Kurslar ve eğitimlerle hükümlülere yeni kapılar açıldığını belirten Başsavcı Karakülah, "Hükümlülerimizin eğitim faaliyetlerini topluma yeniden kazandırılmaları noktasında oldukça önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da Eskişehir'deki hükümlülerin yoğun bir eğitim taleplerinin olduğuna dikkati çekerek, "Protokol kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ceza infaz kurumlarımız birer eğitim yuvasına dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel, Cumhuriyet Savcısı Murat Ağaoğlu ve ceza infaz kurum müdürleri ile ilgili kurum yöneticileri de yer aldı.

Protokol kapsamında hükümlülere, halk eğitim ile mesleki eğitim merkezleri tarafından çeşitli alanlarda eğitim veriliyor. Kurslarla hükümlülerin meslek edinmeleri, okuma yazma öğrenmeleri sağlanıyor. Kadın hükümlülerin 0-6 yaş grubunda bulunan çocukları için de anaokulu hizmeti sunuluyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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