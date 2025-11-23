Eskişehir'de Çevre Kirliliğine 3 Milyon TL Ceza Uygulandı

Eskişehir'de, belediye ekiplerince şubat ayından bu yana çevreyi kirletenlere 3 milyon 419 bin 574 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleriyle başlatılan "Tertemiz Eskişehir" kampanyası kapsamında çevre denetimleri şehir genelinde sürüyor.

Zabıta ekipleri, ortak yaşam alanlarının temiz tutulması ve sağlıklı bir çevrenin korunması amacıyla vatandaşlara çevre temizliği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kamusal alanlarda çevre kirliliğine yönelik kontroller gerçekleştirerek ihlalde bulunan kişilere "Kabahatler Kanunu" kapsamında cezai işlem uyguluyor.

Denetimlerde, yere tüküren, izmarit, çöp ve kuruyemiş kabuğu gibi atıkları çevreye atan vatandaşlara kişi başı 2 bin 953 lira para cezası veriliyor.

Uygulama kapsamında şubat ayından bu yana zabıta ekiplerince 1158 kişiye toplam 3 milyon 419 bin 574 lira idari para cezası uygulandı.