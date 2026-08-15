Eskişehir'de Bir Çocuk Daha Koruyucu Aile Sıcaklığına Kavuştu
Eskişehir'de yaşayan bir çift, bir çocuğun bakımını üstlenerek koruyucu aile oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncelikli hizmet modelleri arasında yer alan bu uygulama kapsamında, çocuğun yeni ailesine kavuşması il müdürlüğü tarafından memnuniyetle karşılandı. Açıklamada, çocuğa sevgi dolu bir yuva sunan aileye teşekkür edilirken, yavrunun yeni evinde sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diledi.
Eskişehir'de yaşayan çift, bir çocuğun bakımını üstlenerek koruyucu aile oldu.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncelikli hizmet modelleri arasında yer alan Koruyucu Aile Hizmeti kapsamında bir çocuğun daha aile ortamına kavuştuğu bildirildi.
Açıklamada, çocuğa kapılarını ve kalplerini açan çiftin koruyucu aile olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Bakanlığımızın öncelikli hizmet modelleri arasında yer alan Koruyucu Aile hizmeti kapsamında, bir evladımızı daha sevgi dolu bir yuvaya kavuşturmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuğumuza sıcak bir aile ortamı sunan kıymetli ailemize şükranlarımızı sunar, yavrumuza yeni yuvasında huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek dileriz." ifadeleri kullanıldı.