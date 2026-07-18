Haberler

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'nda iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 58 yaşındaki O.Y. yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda O.Y. (58) bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O.Y, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu ve Sayan'ın diyaloğunda adı geçiyordu! Sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
Uğurcan'dan sonra bu kez de Galatasaray'dan Trabzonspor'a transfer

Uğurcan'dan sonra bu kez de Galatasaray'dan Trabzon'a transfer
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde

Tanıyabildiniz mi? O artık cezaevinde

Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü

2 ülke dehşeti yaşadı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor