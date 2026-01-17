Haberler

Eskişehir'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan bir yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet işlediğini itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu kişi öldü.

Karapınar Mahallesi Mevhibe Sokak'taki müstakil bir evde yaşayan yabancı uyruklu A.M. (23) ile M.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında A.M, M.P'yi bıçakladı.

Evden ayrılan A.M, Alanönü Mahallesi'nde devriye ekiplerine giderek cinayet işlediğini söyledi.

Şüpheli ile adrese gelen polis ekipleri, karın bölgesinden bıçaklanan M.P'yi hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri M.P'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatılırken, A.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
