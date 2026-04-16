Eskişehir'de bıçaklı kavga; 5 yaralı

ESKİŞEHİR barların bulunduğu sokakta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, gece 23.00 sıralarında barların bulunduğu Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa F. G. bıçakla 4 yerinden yaralanırken, 4 kişi de darbedildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin Mustafa F. G. ile darp sonucu yaralanan Ercan G., Erhan Y., Şehmus T. ile Emin Ç. ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

