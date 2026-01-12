Haberler

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Eskişehir Tepebaşı ilçesinde, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi Tunç Sokak'ta M.S.Ü. (27) ile M.A.K. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.A.K, M.S.Ü'yü bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.S.Ü, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
500

