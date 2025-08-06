Eskişehir'de Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir beton mikserinin yol kenarına devrilmesi sonucu sürücü Nuri K. yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde beton mikserinin yol kenarına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Karacaören Mahallesi'nde, Nuri K. (41) idaresindeki 52 AEP 469 plakalı beton mikseri, şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü Nuri K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü, kaza yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu araçta sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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