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Tartıştığı babasını bıçakla yaraladı

Tartıştığı babasını bıçakla yaraladı
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Eskişehir'de E.A., tartıştığı babası K.A.'yı kolundan bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kendini eve kilitleyen şüpheli polis iknasıyla çıkıp gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de E.A. (21), tartıştığı babası K.A.'yı kolundan bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan K.A. tedavi altına alınırken, şüpheli E.A. kendini kilitlediği evden polis ekipleri tarafından ikna edilerek çıkarılıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 20.20 sıralarında Şeker Mahallesi 4552'nci Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Baba K.A. ile oğlu E.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında E.A., eline aldığı bıçakla babasını kolundan yaraladı.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı K.A., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Olayın ardından kendini eve kilitleyen şüpheli E.A., polis ekiplerinin ikna çalışmasının ardından dışarı çıkarak teslim oldu. Şüpheli E.A. gözaltına alınarak ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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