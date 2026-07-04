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Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
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Eskişehir'de düzenlenen asayiş ve trafik denetimlerinde 1528 kişi ve 130 araç sorgulandı, 1 aranan zanlı yakalandı, 22 araca 107 bin 762 lira ceza kesildi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde 1528 kişi ile 130 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen denetimlerde, İl Tarım Orman Müdürlüğü, Eskişehir Defterdarlığı, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü personeli de görev aldı.

Denetimlerde, 412'si emniyet personeli olmak üzere toplam 500 kişi görevlendirildi.

Ekipler tarafından, Vural Sokak, İsmet İnönü Caddesi ve Fabrikalar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işletmelerde ve civarlarında, Kanlıkavak Parkı, Odunpazarı-Tepebaşı Adalar Bölgesi, Savtekin Caddesi, hat boyu, Köprübaşı Göksu Kavşağı, Haller Kavşağı, Ulus Anıtı, Genez Sokak, Vural Sokak-Siloönü kesişiminde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 1528 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, aranması bulunan 1 zanlı ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 5 kişi tespit edildi.

Ayrıca 67 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlenirken, 8 işletmede çeşitli ihlal ve eksiklikler tespit edildi.

Trafikte kontrol edilen 130 araçtan 22'sine çeşitli ihlallerden 107 bin 762 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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