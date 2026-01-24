Haberler

Eskişehir'de asayiş ve trafik denetiminde 450 kişi ile 215 araç sorgulandı

Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yapılan geniş çaplı asayiş ve trafik denetiminde 450 kişi ve 215 araç kontrolden geçirildi. Denetimlerde bir kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 8 araca 77 bin 500 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
Haberler.com
