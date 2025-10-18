Eskişehir'de Asayiş Uygulaması: 3 Ruhsatsız Av Tüfeği ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Eskişehir'in Alpu ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 3 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alpu İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik ve Asayiş şubeleri ile çevik kuvvet, yunus ve trafik ekiplerinin katılımıyla asayiş ve umuma açık yerlerde uygulama yapıldı.

Uygulamada 311 kişi, 53 araç ve 9 iş yeri sorgulandı.

Ekiplerce yapılan kontrollerde 3 ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı, 12,4 gram sentetik ecza maddesi ve 6 sentetik ecza ele geçirildi.

Trafik yönünden gerekli işlemlerin uygulandığı şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.