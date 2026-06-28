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Eskişehir'de bir kişi konakladığı apart odasında ölü bulundu

Eskişehir'de bir kişi konakladığı apart odasında ölü bulundu
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apart odasında konaklayan Murat Doruk (30) sabah saatlerinde arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Doruk'un hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişi konakladığı apart odasında ölü bulundu.

Murat Doruk (30) ve iki arkadaşı, dün gece Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir apartta konakladı.

Sabah saatlerinde Doruk'a ulaşamayan arkadaşları, odasını kontrol etti.

Doruk'un odasında hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doruk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Doruk'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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