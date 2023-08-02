Eskişehir'de alkol alan arkadaşlar bıçakla kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı (2)

TUTUKLANDIEskişehir'de, alkol alan arkadaşlar arasında çıkan ve Doğan Çiftçi'nin (18) hayatını kaybettiği, Y.E.'nin (19) ise yaralandığı bıçaklı kavgadan sonra gözaltına alınan şüpheli M.T. (24), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Eskişehir'de, alkol alan arkadaşlar arasında çıkan ve Doğan Çiftçi'nin (18) hayatını kaybettiği, Y.E.'nin (19) ise yaralandığı bıçaklı kavgadan sonra gözaltına alınan şüpheli M.T. (24), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.