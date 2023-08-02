Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de alkol alan arkadaşlar bıçakla kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Güncel Haberler

TUTUKLANDIEskişehir'de, alkol alan arkadaşlar arasında çıkan ve Doğan Çiftçi'nin (18) hayatını kaybettiği, Y.E.'nin (19) ise yaralandığı bıçaklı kavgadan sonra gözaltına alınan şüpheli M.T. (24), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Eskişehir'de, alkol alan arkadaşlar arasında çıkan ve Doğan Çiftçi'nin (18) hayatını kaybettiği, Y.E.'nin (19) ise yaralandığı bıçaklı kavgadan sonra gözaltına alınan şüpheli M.T. (24), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sarp Demirhan - Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title