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Eskişehir'deki silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'deki silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle bacağından yaralanan S.K. hastanede tedavi altına alınırken, olaya karıştığı belirlenen 17 ve 23 yaşındaki iki şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan tartışmada 1 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

71 Evler Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan A.C.C. (17) ile M.E. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Salkım Sokak'ta meydana gelen olayda, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, S.K. (29), pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bacağından yaralanmıştı.

S.K. tedavi altına alınırken polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen A.C.C. ile M.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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