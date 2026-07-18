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1'i polis, 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 18 gözaltı

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Eskişehir'de iki aile arasında çıkan kavgada biri polis memuru 11 kişi yaralandı, 18 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de iki aile arasındaki çıkan, biri müdahaleye gelen polis memuru toplam 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2'si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesinin 71 Evler Mahallesi'nde önceki gece aynı sokakta oturan iki aile arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgada biri müdahale için gelen polis memuru, toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavilerin yapılan yaralılar taburcu edilirken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2'si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan şüpheliler, Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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