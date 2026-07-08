Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ağaçlık alanda hareketsiz yatan Hasan Tutlu (64) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ceset otopsi için morga gönderildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ağaçlık alanda bir kişi ölü bulundu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin karşısındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Tutlu'nun (64) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Zehra Ongan