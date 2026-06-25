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Eskişehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışması sonucu, kasten öldürme ve kaçma suçlarından toplam 98 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de 2 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda hakkında "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. ile "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından 48 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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