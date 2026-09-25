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Eskişehir'de 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde silahla yağma suçundan 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Tepebaşı ilçesinde yapılan çalışmalarda, "silahla yağma" suçundan 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

Söz konusu hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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