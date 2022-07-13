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ESKİŞEHİR - 40 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Yanan tarım arazisinin görüntüsü Görgü tanığı ile röportaj Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü.

Yanan tarım arazisinin görüntüsü

Görgü tanığı ile röportaj Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü.

Sazova Mahallesi'nde arpa ekili bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 40 dönüme yakın ekili alanın zarar gördüğü belirlendi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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