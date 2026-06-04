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Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

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Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda "kasten öldürme" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S, "yağma" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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