Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda "kasten öldürme" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S, "yağma" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.