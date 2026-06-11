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Eskişehir'de 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Eskişehir'de 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 57 yaşındaki Meryem Çıracı, çocukları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, ölüm şüpheli bulundu. Ceset otopsi için morga kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu.

Merkez Yeni Mahalle 8. Dere Sokak'ta ikamet eden Meryem Çıracı (57), çocukları tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çıracı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede, Çıracı'nın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Meryem Çıracı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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