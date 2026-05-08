Eskişehir'de 2 bin 270 litre sahte sıvı gübre ele geçirildi

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 2 bin 270 litre sahte sıvı gübre ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği "gübre takip sistemi barkodu" olmayan tarımda zararlı sahte sıvı gübreyi piyasa sürmeye çalıştığı tespit etti.

İnönü ilçesinden bulunduğu belirlenen zanlının şahsın aracında yapılan aramada 107 bidon içerisinde 2 bin 270 litre sahte sıvı gübre ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.