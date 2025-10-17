Haberler

Eskişehir'de 14 Yıldır Kayıp Olan Kişi Kardeşi Tarafından Öldürüldü

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 14 yıldır kayıp olan Muharrem K., kardeşi Ali K. tarafından öldürülüp evinin bahçesine gömüldü. Ali K., jandarma tarafından tutuklandı ve cinayetle ilgili detaylarını paylaştı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince dün 14 yıldır haber alınamayan Muharrem K'yi (64) öldürüp Yahnikapan Mahallesi'ndeki evine gömdüğü belirlendikten sonra yakalanan kardeşi Ali K'nin (61) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı Ali K'nin savcılıktaki ifadesinde, öldürdüğü ağabeyinin önceden İzmir'de yaşayan çocuklarını yanına gittiğini belirterek, "Çocuklarının yanında geçinemediği için köye geri döndü. Burada bizi de defalarca tehdit edip saldırdı. Olay günü elinde bıçakla boğazıma sarıldı. Bunun üzerine korktum kürekle vurdum. Bulunan yere gömdüm." dediği öğrenildi.

Muharrem K'den 2011'den beri haber alamayan yakınları, bu kişinin bulunması için geçen yıl jandarmaya başvurmuş, JASAT ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Muharrem K'nin, kardeşi Ali K. tarafından öldürüldüğü saptanmıştı. Şüpheli Ali K'nin Yahnikapan Mahallesi'ndeki evinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kadavra köpeği ve yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapılmış, arama sonucu Muharrem K'nin cesedi zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
