Eskişehir'de 14-21 Eylül'de il genelinde aranan 128 kişi yakalandı

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Eskişehir'de 14-21 Eylül'de gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 128 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 378 uygulama noktasında gerçekleştirilen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1374 personel görev aldı.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 57 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlülerden 43'ünün 5 yıldan az, 9'unun 5 yıldan 10 yıla kadar ve 5'inin 10 yıldan fazla hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA