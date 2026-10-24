Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de 1 kilo 194 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda 102 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, 102 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla şüpheliler S.R, A.Ç. ve M.O. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.R. ve A.Ç. tutuklandı, M.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler

Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın’da zeytin hasadı başladı! Gündeliği 1000 TL'den çalışıyorlar

Eskiden erkek işiydi, şimdi kadınlar yapıyor! Gündeliği 1000 TL
Emziren anne 'Ya bebeğime bir şey olsaydı' diyerek paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı

Emziren anne paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı
Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması! 'Benimle görüşmediler' sözüne açıklık getirdi

Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması! Olay sözlere açıklık getirdi
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi

Şikayet yağıyordu! Marketlerde utandıran uygulamaya son
Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Herkes şaşkın
Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı

Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 tutuklama

Yapılmayan işleri yapılmış göstermişler! Başkan ve oğlu tutuklandı