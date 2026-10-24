Eskişehir'de 1 kilo 194 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de 1 kilo 194 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda 102 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, 102 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla şüpheliler S.R, A.Ç. ve M.O. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.R. ve A.Ç. tutuklandı, M.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.