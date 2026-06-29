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Eskişehir'de evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı

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Eskişehir'de bir evden 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 2 kadın şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Ayrıca operasyonda yakalanan bir kişinin de 3,5 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Eskişehir'de bir evde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmalarda 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de bir evden 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından çalışma başlatıldı.

Evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kadının kimlikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler Ç.B. ve G.T. yakalandı.

Operasyon düzenlenen evde bulunan O.T'nin 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyette yapılan incelemede, şüphelilerden G.T'nin hırsızlık suçundan 49 yıl 11 ay 26 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.B. ve G.T, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O.T. de emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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